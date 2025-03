APAS San Marino. Tiger cerca amore e serenità

Ci sono cani che passano inosservati, non perché non siano speciali, ma perché il destino non è stato gentile con loro. Tiger ha 7 anni e sta cercando una famiglia che gli dia l’amore e la serenità che merita.

È affettuoso, educato, bravo al guinzaglio e abituato alla vita in famiglia anche con i bambini.

La cosa che ama di più? Le coccole e la compagnia delle persone. Guardandolo negli occhi si capisce subito quanto desideri essere amato, quanto abbia bisogno di un cuore che lo scelga.

Tiger sogna un divano su cui accoccolarsi accanto a chi lo ama, ha bisogno di attenzioni sincere, di una mano che lo accarezzi con dolcezza.

Di taglia media, spesso viene scartato perché non è abbastanza piccolo, eppure l’amore non si misura in chili. Il suo cuore è grande allo stesso modo, e tutto ciò che chiede è qualcuno con cui condividerlo.

Aspetta la persona giusta che voglia fare la differenza nella sua vita.

Tiger regalerà un amore senza tempo, fatto di sguardi profondi, fedeltà silenziosa e passi che camminano accanto ai tuoi, per sempre.

Per info APAS tel. 0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni