APAS San Marino. Una famiglia per Angelo, un micio speciale

Angelo ha uno sguardo che parla di dolcezza e desiderio di fiducia. Ha circa quattro anni e ha già conosciuto il dolore: è arrivato ferito, ed è stato necessario amputargli la coda.

Ha affrontato cure lunghe e fastidiose, e probabilmente è proprio questo il motivo della sua iniziale diffidenza. Quando ci si avvicina, ha paura che possa tornare quel dolore che ha già sopportato con tanta forza. Ma dietro quella timidezza si nasconde un cuore coraggioso che sta solo aspettando il momento giusto per lasciarsi andare.

Ora Angelo sta bene, ha terminato tutte le cure e vorrebbe solo una vita serena, lontano dalla paura e dalla solitudine. È stanco di aspettare, rannicchiato nella sua cuccetta, osserva ogni movimento e spera che, prima o poi, arrivi qualcuno capace di capirlo e rispettare i suoi tempi.

Tra poco arriveranno i cuccioli, e per i gatti adulti sarà ancora più difficile trovare una casa. Angelo è un micio speciale, aiutaci a cambiare il suo destino, vieni a conoscerlo. Per info APAS tel.0549 996326 tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 14 (domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni