APAS San Marino. Un’adozione consapevole è il dono più grande che si possa fare a Jeky

La sua vita è iniziata accanto ad una famiglia. Poi, in un solo giorno, tutto è svanito. Niente più casa, niente più voci familiari. Solo un box e il silenzio della solitudine.

Jeky è un Dogo Argentino di 8 anni, fiero e forte, ma la sua forza nulla può contro la tristezza. Non capisce perché sia finito in canile, non sa cosa abbia sbagliato. Aspetta, giorno dopo giorno, che qualcuno lo noti e decida di intraprendere un nuovo cammino con lui.

Chi conosce questa razza sa quanto siano legati alle persone, quanto soffrano la lontananza.

Jeky ha bisogno di un riferimento sicuro, di qualcuno che sappia guidarlo con equilibrio e offrirgli stabilità. Ama passeggiare, correre, ma anche semplicemente sdraiarsi accanto a chi ama, sentire una mano sulla testa e sapere di essere al sicuro.

Jeky non merita di invecchiare da solo. Merita un nuovo inizio, una seconda possibilità.

Ha bisogno di una persona con esperienza, consapevole della responsabilità che comporta accogliere un cane come lui. Non gli servono promesse vuote, ma qualcuno che scelga di amarlo ogni giorno, con rispetto e dedizione.

Un’adozione consapevole è il dono più grande che si possa fare a Jeky: significa offrirgli stabilità, sicurezza e la certezza che, questa volta, sarà per sempre. Per info APAS tel. 0549 996326 (tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00, domenica e festivi fino alle ore 13). Grazie per le condivisioni