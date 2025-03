Aperte le iscrizioni al BIM Triathlon di Bellaria Igea Marina

Torna l’8 giugno 2025 la quarta edizione della manifestazione sportiva. L’organizzatore Andrea Arcidiacono: “Stiamo lavorando ad un’edizione record”

Si sono aperte ufficialmente, sulla piattaforma Endu, le iscrizioni al BIM Triathlon di Bellaria Igea Marina in programma l’8 giugno 2025. Uno start anticipato rispetto alle scadenze canoniche perché – secondo i programmi dell’organizzatore Andrea Arcidiacono – “la prossima edizione dovrà essere quella del salto di qualità”.

Con questo obiettivo sono stati ingaggiati diverse figure professionali che, dalla comunicazione al marketing, avranno il compito di garantire all’evento un significativo “upgrade”.

Format che vince non si cambia e dunque anche l’edizione 2025 (la quarta per la Asd Elite Team Italia) sarà all’insegna del mare, del relax, dell’agonismo e della solidarietà.

E, a proposito di solidarietà, si rinnova l’appuntamento con la Familiy Run “Corri per i più piccoli del mondo”, la podistica non competitiva che, anche nel 2025, avrà come scopo benefico la raccolta fondi a favore de “La Prima Coccola ODV”, un’organizzazione di volontariato a sostegno dei bambini e delle loro famiglie ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini. In particolare, i fondi raccolti serviranno per sostenere un progetto dedicato ai bambini nati prematuri e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità.

Confermata anche la partnership con il mondo della scuola: toccherà, infatti, agli studenti di Bellaria, al termine di un contest artistico, disegnare la t-shirt ufficiale della manifestazione.

Sarà infine sempre più ricco ed accogliente il “Bim Village”, l’area espositiva allestita ad hoc per l’evento, dove saranno posizionati gli stand delle aziende sponsor e dove verrà servito il prelibato pasta party finale (Info 375 680 3168, bim.triathlon@gmail.com, https://eliteteamitalia.it/ bim-triathlon-olimpico/).