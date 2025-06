Appello via social: “Dona il 3×1000 alla Protezione Civile di San Marino: un piccolo gesto per grandi emergenze”

La Protezione Civile della Repubblica di San Marino lancia un appello a tutti i cittadini per sostenere il prezioso lavoro del volontariato locale. Con la prossima dichiarazione dei redditi, infatti, è possibile destinare il 3×1000 al “Servizio Protezione Civile – Unione Volontariato” e contribuire così a rafforzare le capacità operative e di intervento della struttura.

Si tratta di un gesto semplice, che non comporta alcuna spesa aggiuntiva per i contribuenti, ma che può fare la differenza. La donazione, infatti, sarà utilizzata per acquistare attrezzature, mezzi e materiali indispensabili per affrontare le emergenze sul territorio sammarinese.

Attenzione però: la dicitura “Servizio Protezione Civile – Unione Volontariato” va inserita manualmente nella dichiarazione, poiché non compare nel menù a tendina. È quindi fondamentale prestare attenzione durante la compilazione dell’IGR per assicurare che la donazione venga correttamente destinata.

Il volontariato di Protezione Civile è un pilastro fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità, pronto a intervenire in ogni situazione di crisi. Con questo semplice gesto, ogni cittadino può dare un aiuto concreto a chi dedica tempo, passione e competenze per proteggere e assistere tutti noi.

Non perdere l’occasione di fare la differenza: sostieni il volontariato di Protezione Civile con il tuo 3×1000!