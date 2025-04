Applausi per la notte rosa di Bellaria Igea Marina: grande successo dal Carnevale in rosa ai dj set, Energy boat allo spettacolo di Mirko Casadei e BIG BAND

La notte rosa di Bellaria Igea Marina è partita dalla vigilia del weekend con l’ inaugurazione con la Mostra d’arte Biennale del Mare (aperta tutte le sere fino al 28 luglio presso il Palazzo del Turismo).

«La Notte Rosa si riconferma un evento molto apprezzato dalle persone: ai turisti che lo vivono piace e arriva, dando una forte percezione ed emozione di vacanza.» Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti «Bellaria Igea Marina ha ottenuto un buon risultato facendo leva sui propri “cavalli di battaglia” come gli appuntamenti con il Carnevale in Rosa capace di entusiasmare i grandi come i bambini. Ben accolta è stata anche la proposta del Flash Mob “Weekend Dance” con punti ballo in mare e nelle piazze di Igea Marina e Bellaria. Sicuramente la Notte Rosa può e deve essere un grande evento di sistema, ma per fare ciò necessita di ritrovare lo slancio in tutte le componenti private ed operatori commerciali, del turismo e della ristorazione che, insieme, colorando di rosa l’intera Riviera possono tornare a fare la differenza!»

A partire da venerdì sera l’intera città ha festeggiato il weekend in rosa, scendendo in strada per seguire i coloratissimi cortei del Carnevale in Rosa: il tradizionale evento, organizzato da GMConsulting in collaborazione con Fondazione Verdeblu, che nelle serate di venerdì 5 e sabato 6 luglio ha portato lungo i viali del lungomare cittadino, sfilate di carri allegorici e cortei mascherati con musica ed intrattenimento itinerante. Parallelamente al Carnevale in Rosa, anche i palcoscenici dei Dj Space Invaders che si sono esibiti prima presso piazzale Kennedy venerdì sera, poi sabato in viale Ennio con i Vocalist Dibla e Mattia, hanno raccolto un folto pubblico per ballare la disco music. La musica è stata la protagonista principale anche durante il sabato pomeriggio, a bordo della Energy Boat che ha iniziato le sue uscite con l’aperitivo itinerante musicale lungo le spiagge di Bellaria Igea Marina, facendo ballare tutta la costa in una grande discoteca in mare! Allo stesso modo, la motonave, domenica mattina ha portato lungo i pontili la musica e le canzoni più iconiche di Mirko Casadei e la BIG BAND a suon di valzer Romagna Mia, Ciao Mare e tante altre con l’appuntamento “Balamondo…balla sulla sabbia”, che ha ricreato una pista da ballo direttamente in acqua con la musica ed animazione di Casadei e la sua band! In conclusione del weekend, il grande concerto finale di Mirko Casadei e la BIG BAND che ha riempito ed emozionato l’intero Piazzale Capitaneria di Porto sul porto canale bellariese.

«Una chiusura di Notte Rosa fantastica!» Commenta Mirko Casadei – A Bellaria Igea Marina torno sempre volentieri! È una località dove sento che tutti accolgono con grande affetto la storia dell’Orchestra Casadei. È stato molto bello animare la spiaggia con l’idea di far ballare la gente in acqua: tutti hanno cantato le nostre canzoni e ballato insieme a me e la mia band sulla spiaggia e con i piedi nell’acqua, un’idea molto emozionante ed originale! I festeggiamenti si sono poi conclusi con il concerto su Piazzale Capitaneria di porto, gremito di gente, dove abbiamo portato le nostre canzoni a partire da Romagna Mia che quest’anno festeggia i suoi 70 anni. È stato veramente emozionante vedere tante persone rimanere fino la fine ed abbracciare me e la mia orchestra, come sempre accade quando ci esibiamo a Bellaria Igea Marina. Ringrazio gli organizzatori dell’evento, per la loro intuizione nel creare qualcosa di originale: Fondazione Verdeblu ed il Comune di Bellaria Igea Marina insieme ai loro staff.»

Conclude infine Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu «La Notte Rosa di Bellaria Igea Marina è stata molto partecipata a partire dal Carnevale in rosa, ai concerti degli Space Invaders e i Vocalist, così come il Concerto di Mirko Casadei BIG BAND. Inoltre quest’anno abbiamo voluto aggiungere un “cammeo” con l’uscita alla domenica mattina lungo le spiagge di Mirko Casadei e la sua band: una sorpresa gradita che ha fatto piacere sia agli artisti che ai nostri turisti! Quello che dovremo migliorare è cercare di avere una maggior partecipazione da parte di tutti gli operatori turisti nel brandizzare di rosa la nostra città tornando

all’entusiasmo dei primi anni. Tante persone hanno lavorato per il successo della Notte Rosa, instancabilmente e continuamente per l’intero weekend e a loro va il nostro ringraziamento: senza i tanti collaboratori e lo staff, non si riuscirebbe a creare un palinsesto di eventi così ricco.»