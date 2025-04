Aquabike San Marino a Podio con Fochesato nella tappa di Fiumicino

Grande successo per il Team Sammarinese.

Nell’ultima tappa del Campionato Italiano appena concluso a Fiumicino il pilota Alberto Fochesato del Team Aquabike San Marino si conquista il 2° posto assoluto.

” E’ stata dura” afferma Fochesato. ” Le condizioni meteo marine di sabato erano buone, ma domenica con mare formato ho spinto al massimo rischiando anche di cadere. Sono partito bene e mi sono trovato all’uscita dell’alternativo in una buona posizione a quel punto ci ho creduto fino in fondo” ” Una gara spettacolare” prosegue il Presidente Nanni Walter ” Complimenti a tutti i piloti in gara il mare ha messo a dura prova tecnica e resistenza, questo podio porta in Repubblica un’altro trofeo. Ora ci stiamo preparando per l’ultimo appuntamento della stagione, Chioggia il 5-6 Ottobre per una gara regionale dove debutteranno due nuovi piloti, Kevin Bordin di anni 16 e Daniel Volpiana di anni 17 nella categoria Spark giovanile.”