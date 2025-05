Aquabike San Marino brilla a Chioggia: due vittorie e due secondi posti nella seconda tappa del Campionato Italiano

Il team Aquabike San Marino torna trionfante dalla seconda tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua, disputata nel weekend a Chioggia. La squadra sammarinese si conferma protagonista della stagione, conquistando due vittorie e due secondi posti in una competizione caratterizzata da condizioni marine impegnative.

Protagonista assoluto ancora una volta Marcomaria Santucci, che si è imposto nella categoria Ski Superjet, seguito dal giovane compagno di squadra Adriano Hirch, giunto secondo, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Andrea Bergamo. Santucci ha poi replicato nella categoria Ski F4 con un’altra vittoria, sempre davanti a Hirch, che ha ottenuto un altro secondo posto. Terzo classificato Juri Tiozzo.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri giovani piloti del team: Mosconi Tommaso ha ottenuto un 4° posto nella Ski Giovanile 12/14 anni, mentre Bordin Kevin ha chiuso 6° nella Spark Giovanile 15/18 anni. Lo stesso piazzamento anche per Fochesato Alberto nella Spark F4.

“Siamo molto contenti,” ha dichiarato il vice presidente Ivan Forcellini. “L’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici sta portando risultati. Dopo la vittoria a Rimini, anche quella di Chioggia conferma che siamo sulla strada giusta. Ora ci prepariamo per la lunga trasferta in Puglia, a Santa Cesarea, dal 13 al 15 giugno. Questi risultati dimostrano che anche San Marino può dire la sua in un campionato così competitivo. Le condizioni del mare a Chioggia erano difficili, ma i nostri ragazzi si sono dimostrati capaci e talentuosi.”

Il team guarda ora con entusiasmo alla prossima sfida, con l’obiettivo di mantenere alto il nome di San Marino anche nel prosieguo della stagione.