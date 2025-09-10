Aquabike San Marino pronto per la trasferta a Fiumicino dove si aggiudicheranno i campioni Italiani di Moto d’Acqua

“Siamo tra le prime posizioni in diverse categorie” afferma il Presidente Nanni Walter ” Abbiamo terminato gli allenamenti e i settaggi delle moto la scorsa domenica, i miei ragazzi sono pronti a dare il massimo per la conquista del titolo. E’ stata una stagione difficile e impegnativa ma piena di soddisfazioni e trofei conquistati. Dimostrando che San Marino è presente anche in questo sport non tanto conosciuto nel Ns territorio. A partire da Ottobre inizieremo i corsi di formazione per la prossima stagione e i ragazzi talentuosi verranno inseriti nel Team. In questo fine settimana siamo impegnati anche nell’evento “Tuttavia che Spettacolo” al Lido San Giuliano Il vice presidente Forcellini Ivan con altri volontari svolgeranno la Mototerapia.

Uff. Stampa Aquabike San Marino