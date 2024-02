Aquabike San Marino: stagione sportiva 2024

Il club Sammarinese si sta preparando per la stagione sportiva 2024.

Gli allenamenti al Lido San Giuliano si susseguono ogni fine settimana. In programma oltre alla partecipazione al Campionato Italiano anche la presenza in una competizione di carattere Mondiale che si svolgerà ad Olbia dal 20 al 23 Giugno. “Con il pilota Nicola De Giorgi parteciperemo per la prima volta con orgoglio ad una gara di Mondiale” afferma il presidente Nanni Walter. ” Porteremo i colori Bianco Azzurri in uno scenario nuovo per noi, siamo molto determinati a cercare un buon piazzamento” Abbiamo un programma eventi molto importante in questo 2024 sia con il sociale mediante le giornate di Mototerapia con ragazzi, sia nel settore agonistico dove riponiamo fiducia nella nostra giovane ragazza Sofia Fochesato che parteciperà all’Italiano nella categoria 15-18 anni Spark giovanile femminile. Non solo abbiamo altri 2 ragazzi Sammarinesi che correranno come prima esperienza in gare Regionali. La motonautica cresce anche nella nostra Repubblica.

