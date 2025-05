ArchiDays 2025 e 30 Anni dell’Ordine: dal 29 maggio San Marino al Centro del Dialogo tra i Piccoli Stati d’Europa

Il 29 e 30 maggio 2025 il Teatro Titano ospiterà l’attesa nuova edizione di ArchiDays, la rassegna ideata e promossa dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino. L’edizione di quest’anno assume un significato speciale: si celebrano infatti anche i 30 anni dalla fondazione dell’Ordine, con un ricco programma di eventi, convegni e ospiti d’eccezione.

L’Ordine sammarinese conferma il suo impegno nella promozione della Dichiarazione di San Marino, portando avanti una visione dell’architettura e dell’ingegneria orientata alla sostenibilità, all’inclusività e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Fulcro della rassegna sarà, giovedì 29 maggio dalle ore 15:00, il convegno che riunirà i rappresentanti degli Ordini professionali dei Piccoli Stati d’Europa: Malta, Andorra e Liechtenstein. Un incontro inedito che vuole essere il primo passo verso una rete stabile di collaborazione tra i professionisti dell’area euro-mediterranea, accomunati da sfide e opportunità peculiari ai contesti di piccole dimensioni.

A seguire, alle 18:00, si terrà uno dei momenti più attesi: la Lectio Magistralis dell’ingegnere Maurizio Milan, tra le figure più eminenti a livello internazionale, protagonista di una serata speciale dal titolo “L’avventura del costruire. Una vita tra progetti e cantieri con Renzo Piano”, insieme a Carlo Piano, scrittore e giornalista. Un omaggio al dialogo tra ingegneria e architettura, tra visione e realizzazione.

Venerdì 30 maggio sarà invece la giornata delle celebrazioni ufficiali per il trentennale dell’Ordine, con la cena-evento “L’Osteria dell’Architetto”, ideata dagli architetti Fiorenzo Valbonesi e Roberto Bosi, con la partecipazione speciale del pittore e storico dell’arte Massimo Pulini. Durante la serata verranno premiati i membri storici dell’Ordine e presentata una pubblicazione dedicata ai suoi oltre trent’anni di attività.

L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità sammarinesi e italiane, dai rappresentanti delle Segreterie di Stato ai Consigli Nazionali e Provinciali di ingegneri e architetti, fino alle categorie tecniche locali con cui l’Ordine ha recentemente siglato un importante protocollo d’intesa per una rete sammarinese delle Professioni Tecniche.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor: Marlù (main sponsor), SUMS (partner consolidato), e gli sponsor tecnici Serramenti Sammarinesi ed Enerlight.

Luca Zanotti, presidente dell’Ordine, commenta con entusiasmo: «ArchiDays 2025 sarà non solo una celebrazione del nostro passato, ma soprattutto un laboratorio per il futuro della professione in San Marino e nei piccoli Stati d’Europa».