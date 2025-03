Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra di un appartamento di via del Trionfo ad Arezzo, posto al terzo piano. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno chiamati subito il 118. I sanitari dell’emergenza hanno disposto il trasferimento del bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia di Stato.

AdnKronos