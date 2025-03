ARMA CLANDESTINA. ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Gaggio Montano (BO) hanno arrestato un italiano sulla cinquantina ai sensi dell’Art. 23 (Armi clandestine) della LEGGE 18 aprile 1975, n. 110: “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”. È successo durante una perquisizione domiciliare che i Carabinieri hanno eseguito a casa dell’uomo, avendo avuto notizia dell’esistenza di una pistola, verosimilmente utilizzata per minacciare la moglie che spaventata dall’atteggiamento del marito e temendo per la propria incolumità, si era presentata in caserma per chiedere aiuto. Gli indizi dell’esistenza dell’arma sono stati confermati dal ritrovamento di una pistola a tamburo e 49 cartucce calibro 38 special. L’arma in questione, sequestrata dai Carabinieri, è sprovvista dei numeri, dei contrassegni e delle sigle previste dalla citata normativa sulle armi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.