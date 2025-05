Arrestato a Bologna uomo ubriaco di 42 anni per minacce di morte alla moglie: violato il provvedimento cautelare

A Bologna, i Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno arrestato, nel pomeriggio di domenica 31 dicembre, un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver minacciato di morte la moglie, violando così un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento era stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, a seguito di un episodio avvenuto a fine novembre. In quell’occasione, l’uomo, tornato a casa ubriaco, aveva aggredito la moglie, accusandola di tradimento, minacciandola di morte e esercitando violenza fisica.

La donna, una 39enne italiana, ha descritto agli inquirenti un quadro di abusi e violenze da parte del marito che andavano avanti da anni, intensificandosi dopo la nascita della loro prima figlia nel 2008. Nonostante avesse trovato il coraggio di sporgere denuncia più volte, le denunce erano state poi ritirate. Il marito l’ha ripetutamente minacciata di morte, insultata e aggredita fisicamente, anche alla presenza delle loro figlie minori.

Il 42enne, a cui era stato notificato il provvedimento cautelare pochi giorni prima, noncurante del divieto, si è presentato ubriaco a casa della moglie, minacciandola nuovamente di morte. È stato pertanto arrestato dai Carabinieri e trattenuto in attesa del processo con rito direttissima.