Arrestato a Cattolica per spaccio di droga e false generalità durante un controllo

Nella notte di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un uomo di 42 anni, residente in provincia di Rimini, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto durante un controllo stradale in viale Carducci, dove l’uomo ha cercato di eludere l’identificazione tentando di disfarsi di due involucri contenenti complessivamente 40 grammi di cocaina.

Durante la perquisizione personale, sono stati trovati anche alcuni grammi di hashish, strumenti per il confezionamento delle dosi e 680 euro in contanti, ritenuti collegati all’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati dai militari. La persona arrestata è stata condotta presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cattolica, in attesa del processo.

Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere, che l’uomo dovrà rispettare in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.