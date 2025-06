Arrestato a Riccione un uomo di 27 anni per rapina ai danni di giovani turisti

Un uomo di 27 anni, originario dell’Umbria e residente in Lombardia, è stato arrestato dai Carabinieri di Riccione con l’accusa di rapina aggravata e continuata ai danni di quattro minorenni. L’episodio è avvenuto sulla spiaggia nei pressi di Piazzale Roma, dove il sospetto e alcuni complici, presumibilmente di origine straniera, avevano avvicinato i giovani turisti.

Secondo quanto ricostruito, l’individuo avrebbe inizialmente instaurato un contatto amichevole con i minori, per poi sfociare in una minaccia e un’aggressione. Durante l’evento, i ragazzi sono stati costretti a consegnare denaro, un powerbank e due collanine – una delle quali strappata di dosso. I giovani hanno prontamente allertato le forze dell’ordine, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto, che ha permesso di rintracciarlo poco dopo mentre tentava di fuggire in viale Ceccarini.

Uno dei minorenni ha fornito elementi specifici sull’abbigliamento, il fisico e i tatuaggi dell’uomo, facilitando l’identificazione. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. L’arresto si inserisce in un’azione più ampia di controllo e tutela dei turisti nel territorio riccionese.