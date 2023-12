Arrestato in flagranza per utilizzo illecito di carte di credito smarrite a Misano

A Misano Adriatico i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 25 anni, italiano per l’utilizzo illecito di carte di credito smarrite o dimenticate. L’uomo è stato fermato dopo aver effettuato acquisti in supermercati e bar con una carta di credito che non gli apparteneva.

L’arresto è avvenuto a seguito della denuncia di un titolare che aveva smarrito la sua carta di credito in uno sportello dopo un prelievo. Tornato per recuperarla, non l’ha più trovata e ha fornito ai Carabinieri una descrizione dell’uomo visto dietro di lui allo sportello. Grazie a queste informazioni, i Carabinieri hanno potuto individuare e arrestare il responsabile quando ha tentato di utilizzare nuovamente la carta in un supermercato.

Durante una perquisizione nel residence dove l’uomo risiedeva con la moglie, è stata rinvenuta un’altra carta di credito smarrita appartenente a una diversa titolare. Il 25enne ora affronterà un processo in direttissima lunedì per i suoi reati.