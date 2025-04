Arrestato spacciatore durante i controlli al Sigep a Rimini

RIMINI – Nel contesto dei controlli intensificati in occasione del Sigep, la fiera internazionale dedicata alla gelateria e pasticceria, la Questura di Rimini ha effettuato un arresto significativo. Lunedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile si trovavano nei pressi della stazione ferroviaria quando hanno notato due giovani stranieri in atteggiamenti sospetti in via Dante.

Durante l’osservazione, un tunisino di 24 anni ha estratto un involucro dai propri indumenti, consegnandolo a un coetaneo di 30 anni in cambio di una banconota da 10 euro. Intervenuti prontamente, gli agenti hanno bloccato l’operazione, scoprendo che l’acquirente aveva appena ricevuto 1,2 grammi di hashish.

A seguito di una perquisizione, il tunisino è stato trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti hashish per un totale di 10 grammi. Arrestato per spaccio e condotto in Questura, il giovane è stato processato per direttissima il martedì mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’obbligo di firma tre volte alla settimana. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.