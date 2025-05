Arrestato un 30enne a Riccione: trovata cocaina e un’arma rubata

Riccione – Un uomo di 30 anni, originario della Romagna, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Riccione con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L’operazione si è svolta durante un controllo di routine, quando i militari hanno fermato l’individuo al volante della sua auto. Il suo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Durante la perquisizione del veicolo, non sono emerse irregolarità personali, ma gli agenti hanno rinvenuto un tirapugni metallico e un cutter all’interno dell’abitacolo. Questo ha portato i Carabinieri a estendere le indagini all’abitazione del fermato. Qui, in un contenitore della biancheria, è stata scoperta un’arma da fuoco priva di autorizzazione, risultata rubata a Parma nel 2017. L’arma, una pistola semiautomatica Taurus, era accompagnata da due caricatori e 68 proiettili calibro 9×21.

Non contenti, i Carabinieri hanno continuato le ricerche, scoprendo in un armadio dei pacchetti di cocaina avvolti in cellophane sottovuoto, per un peso variabile tra 50 e 100 grammi ciascuno. In totale, sono stati sequestrati circa 1.150 grammi di sostanza, il cui valore sul mercato nero è stimato oltre i 40.000 euro. Se tagliata e venduta, la droga avrebbe potuto raggiungere un valore di oltre 100.000 euro.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida, prevista nei prossimi giorni.