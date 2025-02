Arrestato un 33enne a Cesena per maltrattamenti e lesioni

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativa e Radiomobile di Cesena hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni, di origine straniera. L’operazione è stata eseguita in seguito a un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì.

Il 33enne dovrà scontare una pena residua di oltre due anni di reclusione a causa di una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, reati risalenti al 2020 e commessi a Cesena. Dopo essere stato rintracciato in città, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Forlì, dove rimarrà a disposizione delle autorità giudiziarie.