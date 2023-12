Arrestato un 35enne rumeno per furto in abitazione a Portonovo (BO)

Portonovo (BO): . Il 27 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Portonovo sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto da parte di un cittadino. Due persone sono state viste fuggire su un autocarro carico di materiale ferroso rubato in una casa di Castel Guelfo. I Carabinieri sono riusciti ad intercettare il veicolo nelle vicinanze di Medicina, identificando i due sospetti, un 35enne rumeno e un 17enne italiano, entrambi residenti in provincia di Rovigo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario legittimo, mentre l’autocarro è stato sequestrato. Il 35enne è stato arrestato, mentre il 17enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il 35enne è stato trattenuto dai Carabinieri in attesa del processo con Giudizio direttissimo, mentre il 17enne è stato affidato a un parente.