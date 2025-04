Arrestato un 67enne per vandalismo alla tomba di Mattia Ahmet Minguzzi a Istanbul

Istanbul – La Polizia di Istanbul ha arrestato un uomo di 67 anni, attualmente sotto indagine, per atti di vandalismo commessi alla tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, figlio 14enne dello chef riminese Andrea, deceduto il 9 febbraio scorso dopo un accoltellamento in un mercato del quartiere Kadikov. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva in seguito all’incidente.

L’arresto è stato reso noto dal Ministro degli Interni turco, Ali Yerlikaya, tramite un post su X, accompagnato da un video che mostra l’uomo condotto via da due agenti. Il Ministro ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Mattia, rinnovando la sua memoria.

In seguito all’accaduto, la notizia ha suscitato un’ampia attenzione e un dibattito sulle problematiche legate alla sicurezza nelle strade di Istanbul e sul rispetto delle memorie delle vittime.