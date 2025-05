Arrestato un giovane a Rimini per spaccio di droga: sequestrati quasi 200 grammi di sostanze stupefacenti

Rimini – Nella giornata di giovedì 30 gennaio, un 19enne è stato arrestato nel centro di Rimini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla polizia giudiziaria nell’ambito delle attività di monitoraggio e contrasto al traffico di droga nella zona.

Tutto è iniziato in un parcheggio di via Lagomaggio, dove un primo giovane è stato fermato con una modesta quantità di hashish. Le informazioni raccolte durante il controllo hanno portato gli agenti a seguire una pista che li ha condotti all’abitazione del 19enne arrestato, situata in una zona centrale della città.

Al loro arrivo, il ragazzo ha deciso di collaborare e ha consegnato spontaneamente circa 187 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish, che aveva nascosto in casa. Durante il sequestro, gli agenti hanno anche trovato 405 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio delle sostanze.

Attualmente, il giovane si trova agli arresti domiciliari e dovrà rispondere non solo dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ma anche di una denuncia per cessione di droga a un coetaneo. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio nella città romagnola.