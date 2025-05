Arrestato un giovane albanese a Riccione per spaccio di droga

Riccione – I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni, trovato in possesso di una significativa quantità di cocaina durante un controllo del territorio. L’intervento è avvenuto quando i militari hanno fermato l’uomo alla guida della sua auto, notando immediatamente un comportamento sospetto.

In seguito a un’ispezione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un pacchetto di cocaina nascosto nel sedile posteriore, oltre a ulteriori dosi nel vano portaoggetti, per un totale di circa 200 grammi di sostanza. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 1.000 euro in contante, ritenuti illeciti.

Il materiale sequestrato è stato messo sotto chiave, mentre il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida, prevista nei prossimi giorni.