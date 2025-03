Arrestato un giovane spacciatore a Gambettola: sequestrati 50 involucri di cocaina

Gambettola – Un’operazione della Squadra Mobile di Forlì-Cesena ha portato all’arresto di un giovane sospettato di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un affittacamere. Gli investigatori avevano notato la presenza di un giovane nella struttura, ma i nominativi forniti dal gestore alla Questura non corrispondevano a quello del ragazzo.

Dopo un attento pedinamento, il giovane è stato fermato all’uscita dell’affittacamere e trovato in possesso di un sacchetto contenente numerose “palline” di cocaina. Durante il controllo, ha affermato di alloggiare a Rimini, ma non ha saputo indicare l’esatta posizione della sua sistemazione. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione nell’affittacamere, dove sono state rinvenute ulteriori 50 palline di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di 12.440 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto l’obbligo di soggiorno in attesa del processo. Inoltre, il titolare della struttura ricettiva è stato denunciato per non aver rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.