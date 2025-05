Arresto in flagranza a Pesaro: Cittadini inseguono e fermano scippatore

Pesaro è stata teatro di un episodio di furto con strappo nel pomeriggio di ieri, quando un uomo ha sottratto il portafogli a una donna in piazza Lazzarini. Il malvivente, un cittadino di Senigallia, ha dato inizio alla sua corsa dopo aver colpito la signora seduta su una panchina. Non pago del primo furto, ha poi aggredito una giovane ragazza, strappandole la borsa contenente oggetti personali e denaro.

L’azione dell’uomo non è passata inosservata: alcuni passanti, accortisi della situazione, hanno deciso di intervenire e si sono lanciati all’inseguimento. La fuga si è conclusa in via Passeri, dove uno dei cittadini è riuscito a bloccare il ladro a terra, immobilizzandolo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo, una pattuglia della polizia è intervenuta, arrestando l’uomo e portandolo in questura. L’episodio ha suscitato discussioni sulla sicurezza nelle zone più frequentate della città, evidenziando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.