Arresto per spaccio di cocaina a Riccione: 40 dosi in una confezione di chewing-gum

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 26enne di nazionalità albanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’operazione di controllo del territorio, i militari hanno notato due uomini impegnati in uno scambio sospetto. Ritenendo di aver assistito a un possibile atto di spaccio, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando i due individui. La perquisizione ha portato al rinvenimento di una dose di cocaina nelle tasche dell’acquirente e di una somma di denaro in quelle del presunto spacciatore. Ulteriori ricerche hanno permesso di scoprire una confezione di chewing-gum nascosta nel terreno, all’interno della quale erano custodite oltre 40 dosi di cocaina, pronte per essere vendute. La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare guadagni per alcune migliaia di euro.