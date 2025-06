Arriva a Rimini BEACH LIKE A DEEJAY

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno prende il via da Rimini BEACH LIKE A DEEJAY, prima tappa del tour estivo di Radio Deejay che porta in alcune delle città di mare più note d’Italia tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito.

L’evento, realizzato con la collaborazione del Comune di Rimini, offre un fine settimana unico nel suo genere da vivere in compagnia di alcuni speaker della radio per divertirsi a ritmo di musica partecipando di giorno alle numerose attività proposte sulla spiaggia e la sera in Piazzale Boscovich per ballare e cantare con concerti live e dj set esclusivi.

Tra gli speaker ad animare con la loro incredibile energia questo weekend ci saranno Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Umberto e Damiano, Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Danilo da Fiumicino.

Tutte le attività prenderanno il via venerdì dalle ore 16.00 e il sabato e la domenica già dalle ore 7.30 con un ricco palinsesto che va dai corsi fitness (risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, acqua fun e power training) alle partite libere e i tornei professionali di basket, volley, bocce, calcio balilla, tennis da tavolo, fino ai coinvolgenti momenti Deejay on the beach (start, chill, play, party) animati dagli speaker della radio con la possibilità di partecipare a simpatici giochi con in palio i gadget della radio. Inoltre, nel corso dei tre giorni sarà possibile provare anche tanti sport acquatici, come acqua scooter, sup elettrico e water board.

Da non perdere la domenica alle ore 10.30 lo Speakers’ Corner sulla spiaggia: uno speciale talk che vedrà protagonisti Gianluca Gazzoli, Giorgio e Furio del Trio Medusa, Danilo da Fiumicino, Matteo Curti e Alessandra Patitucci.

Le giornate di Beach Like a Deejay si concluderanno in bellezza con concerti e dj set: dalle ore 21.00 si accende il palco di Piazzale Boscovich per 3 live diversi che abbracciano ogni gusto, firmati venerdì da alcuni dei migliori dj di Radio m2o e ospiti del panorama musicale dance ed elettronico, sabato da Radio Deejay per una serata da cantare con alcuni dei protagonisti del panorama musicale pop italiano, e domenica da Radio Capital con Luca De Gennaro per vivere grandi emozioni in compagnia di artisti della scena cantautoriale. Il programma delle tre serate verrà comunicato nei prossimi giorni.

Per partecipare alle attività giornaliere è necessario riservare il proprio posto iscrivendosi gratuitamente nell’apposito info point Deejay allestito in piazza nei giorni dell’evento. Tutti coloro che prenderanno parte ai corsi fitness riceveranno in omaggio una speciale bag con gadget.

L’evento è realizzato con la collaborazione del Comune di Rimini e gli sponsor Acqua Vera, APT Rimini, Cantine Riunite, Felicia, FIAT, Ipanema, Jesolo Tourism, Nilox, Peroni, Poste Italiane, Sammontana, Sun68.

Comune di Rimini