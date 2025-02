Arriva il Carnevale, tutti gli appuntamenti della settimana a Rimini

Si apre una settimana ricca di eventi che culminano con il Carnevale: tanti gli appuntamenti tra cultura, teatro, danza, musica e attività dedicate ai più piccoli. Il 2 e il 4 marzo arriva Color Coriandolo. Due giorni di festa in centro storico, che diventa arena a cielo aperto per spettacoli e musica, con artisti, giocolieri, musicisti, acrobati. Ma il Carnevale si festeggia anche nelle frazioni di Rimini con le feste a cura dei Comitati Turistici e non solo. A Viserbella, baby dance, sfilata di mascherine, giochi, merenda e un pomeriggio tutto da ridere (sabato 1° marzo). Carnevalandia, a Torre Pedrera, è una festa che unisce tradizione e modernità con la piazza principale che si trasforma in un fantastico mondo popolato dalle maschere ispirate ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Non mancheranno lo spettacolo dai carri e la sfilata delle maschere, la musica e gli stand gastronomici (domenica 2 marzo). Un pomeriggio di allegria sempre domenica 2 marzo con la tradizionale festa di Carnevale a Viserba, con la piazza che si anima con musica, giochi, truccabimbi e palloncini per tutti i bambini presenti. Sempre domenica, Festa di Carnevale al parco Pertini con il Family Circus Show, musica, animazione, truccabimbi e merenda, a cura dell’Associazione Rimini per tutti.

La Stagione di Prosa e Danza al teatro Galli continua con Il caso Jekyll – Turni A-B-C. Sergio Rubini spoglia di allegorie un altro celebre romanzo della narrativa ottocentesca come Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, di R. L. Stevenson, dirigendo un adattamento teatrale di cui è co-protagonista insieme a Daniele Russo. Un viaggio nell’inconscio che offre allo spettatore la possibilità di fare i conti con il proprio doppio (da martedì 25 a giovedì 27 febbraio).

Sempre al teatro Galli, nell’ambito del progetto Sosteniamo il talento, spazio alla danza con lo spettacolo conclusivo delle scuole del territorio dal titolo Corpus, che esplora l’analogia profonda tra il corpo umano e il corpo del teatro come entità viva, pulsante e cooperativa (domenica 2 marzo).

Martedì 25 febbraio, ultimo appuntamento con gli incontri del martedì raccontati da Gianfranco Angelucci, Fellini e i mestieri del cinema, per conoscere più da vicino Federico Fellini e la sua arte e rivisitarne gli impareggiabili capolavori in una prospettiva mai affrontata prima in pubblico.

All’Auditorium del Conservatorio Maderna Lettimi un concerto gratuito aperto a tutti in chiusura della masterclass di violino. Si esibiscono in un duo violinistico i M° Sciarretta e Tomaszewki insieme ai migliori studenti del corso (26 febbraio).

Alla Biblioteca Gambalunga continuano inoltre gli appuntamenti di Libri da queste parti, la rassegna delle novità letterarie ed editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Venerdì 28 febbraio è la volta di Maria Giuseppina Muzzarelli, che presenta La Señora. Vita e avventure di Gracia Nasi, Laterza 2024, in dialogo con Elisa Tosi Brandi.

Giovedì 27 febbraio il cinema è protagonista in Cineteca dove è proiettato l’ultimo dei tre film in programma per l’evento Aspettando il festival C-MOVIE 2025, con il film ‘True Mothers’.

Martedì 4 marzo al Teatro degli Atti, gli autori Alessio Torino e Simone Massi incontrano le scuole secondarie di primo grado di Rimini per presentare il libro dal titolo Passare il fiume, un’anticipazione dedicata alla Giornata dei Giusti che si svolge il 6 marzo.

Sabato 1° marzo nella cornice del caffè del Grifone, appuntamento con il Tè delle cinque al teatro Galli, a cura di Visit Rimini.

E per i più piccoli continuano gli appuntamenti con le storie a cura dei lettori volontari Nati per Leggere della Biblioteca Ragazzi. Mercoledì 26 febbraio i bambini e le bambine dai 4 ai 6 anni potranno partecipare a Di storia in storia con ‘Storie per ridere’ presso gli spazi del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Venerdì 28 febbraio tornano le Storie sul tappeto, gli incontri per genitori e bambini/e da 0 a 12 mesi alla Biblioteca Ragazzi, saletta 0-6.

Giovedì 27 febbraio invece il Centro per le Famiglie, propone Bubusettete, le stimolazioni tattili, per genitori in attesa e con bebé fino a 10 mesi.

