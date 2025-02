Arriva il doppio Carnevale a Bellaria Igea Marina

Arrivano i festeggiamenti del Carnevale a Bellaria Igea Marina, con due imperdibili appuntamenti. Spiega l’Assessore alla famiglia Ivan Monticelli: «L’Amministrazione comunale ripropone anche quest’anno la festa di carnevale, dove le famiglie con bambini si incontrano per festeggiare con giovani ed anziani prima dell’inizio della quaresima, una comunità che si ritrova nelle tradizioni.» Nascono così i due eventi: “Carnevale in Piazza” e “Carnevale a Palazzo” di Bellaria Igea Marina, rivolti a tutti, grandi e bambini. Sottolinea il Vicesindaco Francesco Grassi: «Il Carnevale è la festa che per eccellenza unisce grandi e piccoli proprio perché nella sua magia, gli adulti riescono a far riemergere il fanciullo che è in loro, permettendosi di mettersi in gioco, di mascherarsi, danzare e divertirsi come i bambini. Le famiglie possono così vivere tutte assieme questo magico momento in allegria!»

Si partirà sabato 1 marzo con il Carnevale in Piazza: un pomeriggio di musica, intrattenimento e sfilate in maschera, che partiranno dalle 14.30 in Piazza Don Minzoni, percorrendo tutto il viale pedonale P. Guidi. Non mancheranno momenti di spettacolo con musica e balli ed infine la premiazione dei tre gruppi mascherati più originali e merenda offerta a tutti i bambini. L’invito a partecipare al corteo mascherato è rivolto a tutti coloro che amano le atmosfere carnevalesche, in particolar modo ai bambini delle Scuole, delle Parrocchie ed Associazioni di Bellaria Igea Marina: per iscriversi occorre contattare gli organizzatori, Fondazione Verdeblu – allo 0541346808 entro mercoledì 26 febbraio.

L’evento, a partecipazione gratuita è frutto dell’unione organizzativa di Fondazione Verdeblu, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e la collaborazione della Pro Loco di Bellaria Igea Marina, Gran Bar, AIA Federalberghi, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato, le Scuole e Parrocchie di Bellaria Igea Marina.

Martedì 4 marzo sarà invece il turno del Carnevale a Palazzo, presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina a partire dalle ore 15.00 fino alle 17.00; un evento patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina a cura di Fondazione Verdeblu ed il Centro Sociale Alta Marea APS, in collaborazione con Palacongressi Bellaria Igea Marina, Pro Loco di Bellaria Igea Marina, AIA Federalberghi, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato.

L’appuntamento del Carnevale a Palazzo è rivolto a tutta la famiglia e specialmente ai più grandi, per trascorrere una giornata in allegria con l’orchestra che eseguirà musiche e balli nel salone principale, buffet organizzato per i partecipanti a cura dell’Istituto Alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina; per i più piccoli sarà presente il truccabimbi con animazione ed infine non mancherà la lotteria ad estrazione con ricchi premi.

L’ingresso è gratuito e per partecipare i cittadini bellariese potranno ritirare il Biglietto d’Invito presso il Centro Sociale Altamarea (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30) che garantirà l’accesso alla festa; chi ne sarà sprovvisto potrà ugualmente accedere liberamente fino ad esaurimento posti.