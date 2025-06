Arriva il “Treno Riccione”: una campagna itinerante per promuovere la destinazione turistica

Un nuovo convoglio ferroviario, denominato “Treno Riccione”, è stato presentato questa mattina alla stazione centrale di Bologna. Si tratta di un treno Rock a due piani, completamente personalizzato con una grafica vivace e ispirata alla campagna “Viva Riccione”, e decorato con i loghi e le immagini dei parchi Costa Edutainment, tra cui Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura. Il convoglio, con oltre 600 posti a sedere, diventerà un veicolo promozionale itinerante della città e dei parchi tematici, nel quadro di una collaborazione tra il Comune di Riccione, Trenitalia Tper, Federalberghi Riccione e Costa Edutainment.

Il progetto, che durerà due anni, rappresenta una delle iniziative di marketing territoriale più articolate degli ultimi tempi e mira a rafforzare la presenza di Riccione lungo alcune delle principali linee ferroviarie del Centro-Nord Italia. A partire da giugno, il “Treno Riccione” circolerà su tratte strategiche come Piacenza-Ancona, Ravenna-Pesaro, Milano-Ancona e Pescara, con estensioni estive su Torino–Pesaro/Ancona e Venezia–Cattolica. Durante i viaggi, i passeggeri potranno usufruire di spazi dedicati ai bagagli e alle biciclette, oltre a punti di ricarica per dispositivi elettronici e mezzi elettrici. Il treno si distingue anche per la sostenibilità: consuma il 30% in meno di energia rispetto ai modelli precedenti e utilizza materiali riciclabili al 97%.

Il rappresentante del settore turistico, l’assessore al turismo di Riccione Mattia Guidi, ha sottolineato come questa iniziativa possa contribuire a promuovere la destinazione in modo innovativo, offrendo visibilità su tratte molto frequentate e in punti nevralgici come le stazioni di Bologna e Milano. La campagna mira a valorizzare Riccione come meta accessibile e moderna, puntando su mobilità sostenibile e branding strategico.

Questa operazione si inserisce nelle strategie di promozione turistica della regione e si propone di aumentare l’interesse verso Riccione, sfruttando la forte presenza di pubblico sulle tratte ferroviarie più trafficate dell’Italia.