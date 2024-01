Arriva l’inverno, le temperature giù di 5-7 gradi ma senza gelo

Il maltempo colpirà soprattutto il Centrosud

Arriva il vero inverno, con temperature in calo di almeno 5-7 gradi, anche se non eccezionalmente basse, a causa dell’ingresso anche in Italia di aria fredda di origine artica russa.

“Sarà pieno inverno – sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ – un inverno comunque da riscaldamento globale, quindi senza temperature siberiane; ma comunque farà freddo”. Nel giro di 24-36 ore, almeno fino a venerdì, le temperature minime scenderanno spesso sotto lo zero anche in pianura; le massime al Nord faticheranno a superare i 3-4 gradi.

“Dal punto di vista delle precipitazioni – aggiunge – avremo una settimana di maltempo al Centrosud, mentre al Nord si prevede l’addensamento di masse d’aria umide, nella Pianura Padana occidentale, che si solleveranno e daranno luogo a nevicate a bassa quota sul Piemonte”. Le precipitazioni più significative colpiranno nei prossimi giorni il Centrosud con varie perturbazioni in arrivo dal Mediterraneo occidentale: sono attese piogge più diffuse sul versante tirrenico tra mercoledì e venerdì, con quota neve di alta collina.

Nel dettaglio:

Martedì 9. Al nord: più nubi al Nordovest, fiocchi di neve in collina. Al centro: molte nubi, rare piogge. Sud: rovesci su alta Sicilia e Puglia; ventoso.

Mercoledì 10. Al nord: cielo irregolarmente nuvoloso, gelate notturne. Al centro: nuvoloso; isolate precipitazioni sui rilievi, peggiora in Sardegna; locali gelate notturne. Al sud: piogge su Sicilia e poi in Calabria, forti la notte.

Giovedì 11. Al nord: sereno sul Triveneto, tante nubi altrove.

Al centro: precipitazioni tra Lazio e Molise; neve oltre i 6-700 metri. Gelate in collina. Al sud: piogge sparse, neve oltre i 900 metri.

Tendenza: stabile con nebbie notturne al Nord, ancora instabile al Centro-Sud. Freddo con gelate notturne

Maltempo, raffiche di bora intorno ai 100 km orari a Trieste

Raffiche di bora intorno ai 100 km orari oggi a Trieste. Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, oggi soffierà bora forte sulla costa del Friuli Venezia Giulia e in particolare sul capoluogo; da moderata a sostenuta sul resto del litorale e sulle zone orientali. In Fvg è previsto vento da nordest moderato anche in quota. Le temperature sono in picchiata con minime anche sotto lo zero.

A causa del forte vento, a Trieste sono una trentina gli interventi di messa in sicurezza già effettuati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, mentre altri risultano ancora in coda. Sul territorio stanno operano due autoscale, tre squadre della sede centrale, più le squadre dei distaccamenti di Opicina e Muggia. Tra gli interventi in atto, la messa in sicurezza di alberi e coperture pericolanti e la rimozione di ingombri sulla strada.

Ansa