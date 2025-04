Ascoltati i figli della vittima nell’omicidio di Saltara: l’udienza al tribunale di Pesaro

Questa mattina, il tribunale di Pesaro ha sentito i tre figli di Ana Cristina Duarte Correia, la 38enne tragicamente uccisa nella sua abitazione a Saltara, nella notte tra il 6 e il 7 settembre. La vittima è stata colpita a morte dal marito, Ezio Di Levrano, mentre i tre minori, di 6, 13 e 14 anni, si trovavano in casa.

L’avvocato Salvatore Asole, legale della difesa, ha dichiarato che i ragazzi hanno fornito una testimonianza coerente, ricostruendo i fatti avvenuti quella sera, anche se non hanno assistito direttamente all’omicidio. Sono arrivati sulla scena poco dopo l’aggressione e hanno visto la madre in condizioni critiche. Il figlio maggiore ha tentato di prestarle soccorso mentre la donna si accasciava a terra, mentre i due figli più grandi hanno contattato i soccorsi.

Asole ha inoltre sottolineato che dall’incidente probatorio non sono emerse nuove informazioni, e ha confermato che le indagini sono ancora in corso, con ulteriori ascolti previsti per chiarire diversi aspetti della vicenda. Secondo il legale, l’omicidio potrebbe essere stato un “delitto d’impeto”, dovuto ai sospetti del marito riguardo una presunta relazione extraconiugale della moglie.