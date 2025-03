Ass. ”Accoglienza della Vita”. Giovedì 3 aprileSerata introduttiva sulla regolazione naturale della fertilità. Dalla scienza un metodo per la coppia, condotto dalla Dott.ssa Anna Maria Bugli e dalla Dott.ssa Carolina Giorgetti.

L’Associazione “Accoglienza della Vita” propone per giovedì 3 aprile alle ore 21 a Serravalle (via Ezio Balducci 29 sede del CAV) l’incontro: Serata introduttiva sulla regolazione naturale della fertilità. Dalla scienza un metodo per la coppia, condotto dalla Dott.ssa Anna Maria Bugli e dalla

Dott.ssa Carolina Giorgetti.

Un invito particolare alle giovani coppie, alle famiglie interessate e alla cittadinanza. L’ ingresso è libero.

Questo momento vorrebbe rappresentare l’inizio di una serie di eventi volti a condividere ed approfondire temi tanto importanti e coinvolgenti nella relazione di coppia e delle famiglie in generale, quali quello dell’affettività, della fertilità, della relazione di coppia e degli aspetti educativi nei confronti dei figli adolescenti sul tema della sessualità e dei cambiamenti psichici e fisici nei giovani durante la crescita, nel rispetto delle relative diversità.

Durante la serata verranno anche comunicate altre iniziative che sempre nell’ambito del CAV (Centro di aiuto alla Vita) verranno proposte.

L’Associazione confida che questo sia un momento significativo per dare la possibilità di conoscere e condividere aspetti tanto permeanti le relazioni e di cui spesso poco si conosce, poco viene divulgato e che in realtà può contribuire ad essere uno strumento di conoscenza reciproca nel rapporto di coppia.

Mail: accoglienzavita@libero.it

Num verde 800450018