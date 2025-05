Assicurazioni per veicoli fermi a San Marino: nessun obbligo legale secondo il dirigente dell’URA (motorizzazione), Dott.ssa Sara Giusti

In merito alla questione dell’obbligatorietà di assicurare i veicoli fermi a San Marino, il dirigente dell’URA, Sara Giusti, ha fornito alcune precisazioni. al nostro direttore Marco Severini.

Secondo le sue dichiarazioni, a San Marino non esiste ancora una normativa specifica riguardante l’assicurazione obbligatoria per i veicoli non in uso. La dott.ssa Giusti ha menzionato che, dopo aver contattato personalmente alcune compagnie assicurative italiane con filiali sammarinesi, le è stato comunicato che non sono ancora in grado di fornire polizze assicurative in questo ambito a causa della mancanza di direttive chiare derivanti dalla legge italiana emanata molto recentemente, il 23 dicembre 2023.

Il dirigente, inoltre, ha suggerito di rivolgersi direttamente alle compagnie assicurative per ottenere informazioni più dettagliate, poiché la motorizzazione non ha competenze in questo settore. Ha chiarito infine che, secondo la legislazione sammarinese, non vi è alcun obbligo legale che impone di assicurare i veicoli che non sono in circolazione. Pertanto, per i veicoli fermi, non sussiste alcun onere assicurativo obbligatorio secondo le norme attualmente in vigore a San Marino.

