Assistenza agli anziani e servizi alla persona, il Senior co-housing del Comune di Cesena diventa un modello da seguire a livello nazionale

L’approfondimento a cura delle Iene è andato in onda su Italia 1

La parola chiave è condividere. Viaggia su questo concetto l’approfondimento a cura della redazione delle Iene che alcune settimane fa ha visitato il Senior co-housing di via San Miniato, a San Mauro in Valle, dove risiede una piccola comunità di anziani autosufficienti supportati quotidianamente da operatrici professioniste.

Il servizio, a cura di Nicolò Devitiis e incentrato sulla sharing economy ma anche sullo spirito di condivisione, è andato in onda nel corso della puntata di domenica 19 gennaio. La iena ha dapprima incontrato Antonio Belardi, fondatore di ‘Leila’, la prima biblioteca degli oggetti dove sei libero di prendere in prestito quello che ti serve ma mettendone in condivisione uno tuo, per poi approdare a Cesena dove ha conosciuto Franco e Giorgio, due dei sei inquilini del senior co-housing, ben diverso da una casa di riposo. Con loro anche Romina, operatrice socio-sanitaria qualificata che, come le sue colleghe, affianca i sei ospiti nelle diverse attività giornaliere.

Una forte rete di servizi alla persona. Gestito da Asp Cesena-Valle Savio insieme ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni, questo importante servizio di comunità è sorto nel 2019 come primo appartamento protetto a gestione pubblica (Asp) rivolto ad anziani autosufficienti. Ancora una volta il vero successo di questo presidio è certificato dagli inquilini che, raccontandosi ai microfoni della trasmissione di Italia 1, hanno confermato di trovarsi davvero bene dal punto di vista assistenziale ma anche economico.

È la responsabile dell’area domiciliarità e mediazione all’abitare di Asp Cesena/Valle Savio, Eloise Righi, a spiegare come nel senior co-housing trovino casa persone anziane che non potrebbero vivere da sole a causa di fragilità sociali e relazionali, ma anche perché dal punto di vista economico non sempre potrebbero permetterselo.

L’impegno delle istituzioni sul fronte socio-sanitario. Così come raccontato ad ottobre dal giornalista Vincenzo Campitelli della trasmissione Rai ‘Agorà’, l’Amministrazione comunale di Cesena, Unione Valle Savio e Asp Cesena-Valle Savio hanno valorizzato un immobile, inutilizzato, ristrutturandolo e mettendolo a disposizione di una fascia fragile di popolazione andando incontro ai bisogni del singolo ospite over 65. A distanza di alcuni anni dal suo avvio, questo nuovo modello sperimentale non solo ha prodotto i risultati auspicati ma ha indotto i Servizi a progettare ulteriori esperienze di questo tipo sul territorio. Asp ha il mandato, nell’ambito del progetto ‘Affetti Speciali’, di realizzare questo intervento, promosso dal Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che individua gli ospiti attraverso una valutazione tecnica dei profili meglio rispondenti al co-housing e attiva i servizi domiciliari necessari: Servizio di Assistenza Domiciliare di Base (Coop Soc CAD) e Teleassistenza (ASP). L’appartamento è dotato di un sistema di Teleassistenza (ASP) che connette gli anziani ad una centrale operativa con operatore presente h24 che conosce gli anziani in quanto entra i relazione con loro due volte a settimana con “chiamate di cortesia” volte a far prendere confidenza con il sistema di allarme in assenza di emergenza, così da saperlo e volerlo utilizzare in caso di reale necessità.

È possibile recuperare il servizio sul sito delle Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/de-devitiis-condividere-e-meglio-che-possedere_1365246.shtml.

Cesena, 22 gennaio 2025

Comune di Cesena