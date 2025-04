Associazione “Parkinson San Marino”, anche quest’anno si celebra la “Giornata dell’abbraccio fraterno”

Questa modesta missiva, vuole informati che, la nostra Associazione ripropone il gesto, che ormai la contraddistingue da qualche anno: LA “GIORNATA DELL’ABBRACCIO FRATERNO”, SABATO 12 APRILE 2025, che è un segno ed un invito,rivolto a tutti, per comunicare un messaggio di Pace.

L’iniziativa è partita qualche anno fa da chi vive una forma di disabilità, ma non vuole chiudersi in se stesso e desidera trasmettere gioia. È stato detto: “Un uomo non può essere felice se altri non sono con lui”.

Questa giornata, non è solo un’espressione di FEDE, che per noi credenti rappresenta il legame con Cristo, ma vuole essere, rivolto a tutti gli uomini di Buona Volontà.

Il Mondo attraversa un momento, anzi anni, di terrore, odio, morti, stragi, violenze da parte di uomini contro altri uomini. E allora noi tutti insieme, che crediamo nella Pace fra i Popoli, ci vediamo, SABATO 12 APRILE alle ORE 18:00 con la SANTA MESSA, come un momento di riflessione e di preghiera, presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone.

Celebrazione con il nostro Vescovo, S.E. Mons. Domenico Beneventi.

Speriamo di vedere in quel giorno tante persone, sarà per noi non solo segno di amicizia, ma anche sostegno per il desiderio di PACE che alloggia in tutti noi.

Comunicato stampa – Associazione Parkinson San Marino