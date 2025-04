Associazione Radioamatori San Marino. Corso ”uso corretto delle radio in situazioni di emergenza”

Oggi, l’Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino (ARRSM), in collaborazione con la Protezione Civile di San Marino, ha tenuto un corso fondamentale per i nuovi volontari dedicato all’uso corretto delle radio in situazioni di emergenza. Durante l’incontro, sono stati presentati i nuovi sistemi di ripetitori realizzati specificamente per la Protezione Civile, tecnologia che migliora le comunicazioni nelle operazioni di soccorso e gestione delle emergenze.

I formatori Matteo Napolitano, Danilo Berardi, Mauro Montanari, hanno illustrato le tecniche di comunicazione radio, le procedure operative standard e le best practices per garantire un’efficace trasmissione delle informazioni in scenari critici.

L’obiettivo del corso è equipaggiare i volontari con le competenze necessarie per utilizzare le radio in modo efficace, assicurando che possano operare in sinergia con le altre unità di soccorso e comunicare tempestivamente le necessità sul campo.

