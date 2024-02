Assoluzione piena per uomo dominicano accusato di tentata violenza sessuale a Rimini

Un uomo di 40 anni di nazionalità dominicana è stato assolto dall’accusa di tentata violenza sessuale in concorso, con la motivazione che il fatto non sussiste. La Procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi per l’imputato.

La denuncia era stata presentata da una giovane di 23 anni di origine colombiana, che dichiarò di essere stata vittima di tentati palpeggiamenti da parte dell’uomo e di un suo complice nel dicembre 2020, in un residence a Rimini. Secondo la ragazza, i due uomini l’avevano fatta ubriacare e drogare, ma dal referto del pronto soccorso risultava solo l’assunzione di alcolici.

L’avvocato dell’imputato ha difeso la sua innocenza, sostenendo che l’uomo era solo andato al residence per fare degli auguri di Natale a un amico e era rimasto per poco tempo, trovando la ragazza e un altro uomo presenti. La sentenza di assoluzione di primo grado è stata emessa ieri, con le motivazioni che saranno pubblicate successivamente.