Atletica leggera: brillano i giovani dell’Olimpus ai Campionati Provinciali di Prove Multiple a Misano

Ottimi risultati per i cadetti e le cadette dell’Olimpus ai Campionati Provinciali di Prove Multiple, disputati domenica 13 aprile. La manifestazione ha visto protagonisti i giovani atleti della società, che si sono distinti sia a livello individuale che di squadra, conquistando il podio in entrambe le categorie.

Nel pentathlon femminile, la squadra dell’Olimpus ha ottenuto un eccellente terzo posto grazie alle prestazioni di:

Rebecca Oppioli , 3ª nel giavellotto con la misura di 20.52 metri;

Diletta Dimilta , che ha brillato vincendo i 600 metri con un tempo di 1:47.3 e classificandosi 2ª nel giavellotto con 22.42 metri;

Martina Poggiali, Ilaria Zannoni, Norma Antonini e Yasmin Karoui, che hanno contribuito in maniera determinante al risultato finale della squadra.

Nel esathlon maschile, il team Olimpus ha conquistato il secondo posto, grazie ai piazzamenti di:

Marcello De Luca , 2° nei 100 ostacoli (15.5) e 3° nel salto in alto con 1.59 metri;

Roberto De Luca , 1° nel salto in lungo con 5.53 metri;

Federico De Gregorio , 2° nel giavellotto con 24.94 metri;

Andrea Zafferani , 3° nel lancio del disco con 20.14 metri;

Giulio Ceccoli , 2° nei 1000 metri con un tempo di 3:09.5;

Elia Casadei , 1° nei 1000 metri in 2:57.1;

Cristian Raschi, Alessandro Ceccoli e Marvin Ronald Gatti, che hanno completato un gruppo compatto e competitivo.

L’appuntamento con le prossime competizioni è fissato per il 30 aprile, quando i giovani talenti dell’Olimpus torneranno in pista per nuovi traguardi.