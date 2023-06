Atletica leggera: San Marino protagonista ai Campionati Europei in Polonia

Prima giornata dei Campionati Europei a squadre in Polonia, a Chorzow, che sono stati aperti dalle gare della terza divisione, la serie C dell’atletica continentale che vede sfidarsi quindici nazioni con in palio tre posti per la promozione alla categoria superiore. Nei 100 metri Alessandra Gasparelli ha chiuso al secondo posto con 11.65, mentre tra gli uomini terzo posto per Francesco Sansovini (10.52). Nono posto per Alessandro Gasperoni (48.68); undicesimo per Giorgia Cesarini con il record nazionale under 23 (7.65); dodicesimo per Probo Benveduti (tempo 2.02.52) e Davide Davosi(12.72.08); tredicesimo per Chiara Guiducci (2.01.00) e Letizia Casadei Valentini (14.94); quindicesimo per Sofia Bucci (1.00.69). Infine, nei 3.000 siepi uomini tredicesimo Tommaso Casadei (12.14.01). La presenza degli atleti di punta ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, con sei medaglie conquistate a Malta, insieme all’inserimento nella spedizione di promesse di talento, testimonia l’impegno della Federazione Sammarinese di Atletica nel competere a livello internazionale e a promuovere lo sviluppo dell’atletica. Il confronto con le maggiori Nazioni europee costituisce un grande risultato per San Marino, come srraordinaria opportunità per mettersi alla prova. I Campionati Europei in Polonia prevedono la classifica a squadre che si articolano in tre divisioni: la delegazione sammarinese è inserita nella terza divisione assieme ad altre quattordici nazioni, tra le quali figurano anche Austria, Albania, Georgia e Irlanda . Gli atleti in gara, accompagnati da segretario della federazione Marcello Carattoni e guidati dal tecnico Simone Savoretti, sono nella velocità Francesco Sansovini, Nicolas Bollini, Alessandra Gasparelli, Rebecca Guidi e Sofia Bucci; nel salto Eugenio Rossi, Martina Muraccini, Emma Corbelli, Alessia Selva e Lucia Casali. Nella velocità sulle distanze e a ostacoli Andrea Ercolani Volta, Alessandro Gasperoni e Probo Benvenuti; nel mezzofondo Lorenzo Bugli e Chiara Guiducci. A questi si aggiungono le promesse Davide Davosi, Tommaso Casadei, Simone Gorini, Mattia Forcellini, Letizia Casadei Valentini, Giorgia Cesarini, Anita Bernardini, Anna Viserbi, Giorgia Cesarini,

Questa ampia partecipazione permette agli atleti sammarinesi di esprimere le proprie abilità in tutte le specialità, nella ricerca dei migliori risultati utili anche a promuovere l’immagine di San Marino nel mondo.