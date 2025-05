Atletica, Olimpus San Marino domina ai provinciali di Riccione: i Cadetti staccano il pass per la finale regionale

È stato un vero trionfo per l’Olimpus San Marino ai Campionati di Società provinciali che si sono svolti venerdì 9 maggio presso il centro sportivo Nicoletti di Riccione. La squadra sammarinese ha brillato in tutte le categorie giovanili, conquistando numerosi podi e centrando l’obiettivo più ambito: l’accesso alla finale regionale dei CDS Cadetti, in programma il 24 e 25 maggio a Castelfranco Emilia.

Ad aprire le danze nella categoria Ragazzi è Stephane Maroncelli, autore di una doppietta di valore: primo nei 60 metri piani e secondo nei 1000 metri, dimostrando forza esplosiva e resistenza. Ottima prova anche per Cristian Burgal Alfaro, quarto nei 60 metri e terzo nel salto in lungo. Buon piazzamento per Michelangelo Fabbri, quinto nei 60 metri, e per Annalisa Martelli, che conquista un brillante secondo posto nei 60 metri femminili.

Le Cadette confermano il loro talento con prestazioni di alto livello. Diletta Dimilta conquista il secondo posto nei 1200 siepi e, con esso, anche il nuovo record sammarinese di categoria. A completare il bottino, Giulia Agostini ottiene un doppio terzo posto nel salto in alto e nel lancio del giavellotto, mentre Greta Sarti si distingue con un quarto posto nei 1000 metri piani.

I Cadetti, infine, firmano una vera e propria impresa collettiva. Rodolfo Fagnini è primo a pari merito negli 80 metri e secondo nei 300 ostacoli, seguito da Andrea Zafferani, quarto nella stessa gara. Elia Casadei vince i 1000 metri, con Giulio Ceccoli sul terzo gradino del podio. Bronzo anche per Cristian Raschi nei 1200 siepi. Nel salto triplo trionfa Roberto De Luca, che si piazza anche quarto negli 80 metri. Completa il quadro Federico De Gregorio, secondo nel lancio del giavellotto.

Con un medagliere ricco e una squadra coesa, i giovani dell’Olimpus si preparano ora per la sfida regionale, pronti a tenere alto il nome di San Marino anche sui campi di Castelfranco Emilia.