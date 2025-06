Atletica San Marino. Conclusi con grandi risultati i Campionati Europei a Squadre di Atletica a Maribor

Si è conclusa con grande entusiasmo e soddisfazione l’esperienza della Nazionale sammarinese di atletica ai Campionati Europei a Squadre, svoltisi a Maribor, in Slovenia. La squadra biancazzurra ha chiuso al 13° posto, davanti a Kosovo e Liechtenstein, un piazzamento significativo che testimonia la crescita e la solidità del movimento atletico sammarinese. San Marino ha preso parte a tutte le discipline dell’atletica leggera, un traguardo straordinario per un piccolo grande Paese, che ha dimostrato determinazione, spirito di squadra e una competitività sempre più matura. La delegazione del Titano è stata composta da 30 atleti, molti dei quali giovani promesse che hanno saputo mettersi in luce in un contesto internazionale di alto livello. L’intera squadra ha mostrato un’ottima coesione e grande determinazione in ogni gara disputata.

Tra i principali risultati individuali da segnalare la vittoria sui 100 metri femminili di Alessandra Gasparelli, in grado di stabilire il nuovo primato sammarinese con 10.50”, e Francesco Sansovini secondo nella stessa specialità in 10.59”. Personal best per Sofia Bucci, impegnata nei 400 metri piani in 59.12” e primati personali anche per Anita Selva, che nei 100m ostacoli chiude in 17.67” e Diego Garnarolinel lancio del giavellotto (46.19m).

Spazio anche alle altre gare con Probo Benvenuti nei 400m chiusi in 49.42”, Chiara Guiducci nei 3000m siepi in 13:52.80; Sara Gomez nel lancio del disco con 16.29; Simone Gorini nei 110m ostacoli conclusi in 16.18”; 2:35.00 per Beatrice Berti negli 800m e Davide Davosi chiude nel salto in lungo con il suo miglior risultato di 6.19m; nei 400m ostacoli impegni per Avril Soulignac (1:06.86) e Andrea Ercolani Volta (53.85). Martina Muraccini ed Elia Carattoni prendono parte al salto con l’asta, la prima chiude con l’altezza di 3.45m e il secondo 2.50m. Alessandro Gasperoni corre i 200m in 22.022”, Lucia Casali chiude in 1.60m il salto in alto e Simone Zoffoli 14.04m il lancio del disco. Passando alle lunghe distanze, Lorenzo Bugli percorre i 5000m in 15:37.80 e Melissa Michelotti in 19:45.00, mentre Davide Venerucci termina i 1500m in 4:30.70.

Orgoglio e velocità anche dalle staffette: la 4x400m formata da Francesco Molinari, Sofia Bucci, Alessandro Gasperoni e Rebecca Guidi chiude in 3:42.32facendo registrare il nuovo record sammarinese. La 4x100m maschile termine in 41.91” e quella femminile in 47.81”.