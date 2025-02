Attesa per l’intervento di Zagrebelsky all’Università di San Marino: “In tempi di conflitti, giusto far parlare chi è sensibile ai diritti della persona”

In vista della cerimonia del 26 febbraio, voce al direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese, Paolo Pascucci

“Non un giurista qualsiasi”. Queste le prime parole pronunciate da Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, per descrivere Gustavo Zagrebelsky, che mercoledì 26 febbraio salirà sul palco del Centro Congressi Kursaal per una lectio magistralis nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-25 dell’Ateneo sammarinese.

Dal 1995 al 2004 giudice della Corte Costituzionale italiana, di cui è stato per un periodo il presidente, Zagrebelsky offrirà un intervento dal titolo ‘Elogio del piccolo’. “L’attesa è tanta – ammette Pascucci riferendosi all’approfondimento del professore emerito dell’Università di Torino – perché ascolteremo una figura che in questo periodo storico assume una particolare statura alla luce della sensibilità mostrata per i diritti fondamentali della persona, che vediamo spesso lesi”.

Il direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese si riferisce alle dinamiche che stanno caratterizzando il contesto internazionale: “Con varie zone del mondo attraversate da conflitti, tensioni e violenze, la scelta dell’Università di San Marino va apprezzata soprattutto per questo aspetto. Assistiamo a una fase storica nella quale sono presenti scenari che non riusciamo ancora a scrutare adeguatamente. Giusto quindi far parlare qualcuno come Zagrebelsky”.

Durante l’evento, al via alle ore 15, in programma inoltre gli interventi del Rettore, Corrado Petrocelli, e del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. Spazio infine ai progetti dei corsi di laurea. Ingresso libero.