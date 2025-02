Attiva-Mente San Marino. Appello per l’acquisto di un pulmino adattato: aperto un conto solidale

In vista delle ormai prossime Festività Natalizie, l’Associazione Attiva-Mente, da anni impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e nella promozione dell’inclusione sociale, lancia un accorato e fiducioso appello a tutti i cittadini, alle imprese e alle istituzioni del territorio per contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino accessibile e attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

Il pulmino attualmente in uso, con oltre 15 anni di servizio, essendo uno dei pochi mezzi nella Repubblica di San Marino adattati in modo da consentire la salita a bordo a tutti, ha rappresentato un punto di riferimento per tanti. L’usura e il crescente bisogno di trasporti lo rendono ormai inadeguato a garantire un servizio sicuro e all’altezza delle esigenze.

Non possiamo rischiare di fermarci, poiché un mezzo di questo genere rappresenta una risorsa e un collegamento essenziale con il mondo esterno, per chi vive determinate disabilità: terapie, attività sociali, sportive e educative dipendono dalla possibilità di muoversi liberamente, in sicurezza e affidabilità. Per questo abbiamo bisogno di aiuto.

Il pulmino, inoltre, è fondamentale per tutte le attività sociali promosse e realizzate dall’associazione.