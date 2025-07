Attiva-Mente San Marino. “Joy is a Right” – Quando la solidarietà incontra la diplomazia

È in fase di realizzazione una nuova e importante tappa del progetto “Joy is a Right”, l’iniziativa solidale in favore dei bambini con disabilità accolti nella comunità di Baan Unrak, nel nord della Thailandia, al confine con il Myanmar. Un luogo speciale, il cui nome in lingua locale significa Casa della Gioia, che da oltre trent’anni accoglie bambini orfani, in gran parte profughi birmani, offrendo loro protezione, crescita, istruzione, affetto e dignità.

L’obiettivo del progetto i cui dettagli e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito di Attiva-Mente, è migliorare la qualità della vita quotidiana dei bambini con disabilità, attraverso una serie di interventi strutturali pensati per rendere l’ambiente accessibile, sicuro e inclusivo. Tra questi, un ruolo centrale è affidato alla costruzione di una piscina per idroterapia, dotata di rampa accessibile, che consentirà ai bambini con difficoltà motorie di svolgere esercizi riabilitativi in acqua, con maggiore libertà e comfort. Ma la piscina avrà anche una funzione ecologica di grande valore: grazie alla sua posizione sopraelevata, l’acqua potrà essere reimpiegata per irrigare i giardini e gli orti della comunità, evitando ogni spreco e contribuendo all’autosufficienza alimentare del villaggio.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di servizi igienici accessibili, sia all’interno della struttura principale sia nel vicino centro di formazione professionale, la costruzione di un passaggio interno che colleghi tutte le aree comuni, e lo spostamento dell’area giochi per ricavare uno spazio riservato alla fisioterapia. Saranno realizzati anche nuovi ambienti dedicati allo studio e alla conservazione dei materiali terapeutici, per offrire percorsi educativi e riabilitativi su misura, nel pieno rispetto delle esigenze di ogni bambino.

Questo intervento si inserisce nel solco di un impegno già attivo nella regione: nel 2025, infatti, dopo il devastante terremoto in Myanmar, Attiva-Mente ha già espresso non solo solidarietà simbolica ma anche sostegno concreto alle famiglie e ai bambini più vulnerabili. Joy is a Right rappresenta oggi la naturale evoluzione di quell’iniziativa, con uno sguardo ancora più attento alla disabilità e all’inclusione.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il prossimo 3 dicembre, una delegazione di volontari sammarinesi si recherà direttamente in Thailandia per visitare la comunità e verificare da vicino le necessità, ma anche per rafforzare la dimensione istituzionale del progetto.

Durante la permanenza è infatti previsto un incontro con Nippita Pukdeetanakul, Console della Repubblica di San Marino a Bangkok. Un momento particolarmente significativo, che segna l’incontro tra la solidarietà della società civile e la diplomazia istituzionale, e che potrà aprire nuove prospettive di collaborazione per future azioni inclusive e internazionali.

Non mancheranno anche momenti di confronto con organizzazioni thailandesi e del Myanmar attive nel campo della disabilità: occasioni preziose per conoscere esperienze, progetti e buone pratiche locali, con l’obiettivo di costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla collaborazione e sulla condivisione di valori.

“Joy is a Right” non è solo un nome. È una dichiarazione d’intenti. È la convinzione che la gioia, la cura, l’inclusione e la possibilità di una vita piena siano diritti universali, da garantire a ogni bambino, ovunque si trovi e qualunque sia la sua condizione.

Vuoi dare il tuo contributo?

Puoi effettuare una donazione tramite bonifico bancario:

IBAN: SM88E0854009800000060146608

Causale: San Marino per i diritti dei bambini di Baan Unrak

