Attiva-Mente San Marino. Un progetto per dare nuova vita agli ausili e promuovere la condivisione

Che fine fanno gli ausili una volta che non servono più? Da questa domanda nasce il Mercatino dell’Autonomia e della Solidarietà, un’iniziativa ideata per offrire una soluzione concreta a un problema spesso trascurato.

Quando un ausilio fornito dall’ISS non è più necessario, viene riconsegnato? E se sì, in che modo viene riutilizzato? Esiste un sistema che permetta di rimetterlo in circolo per chi ne ha bisogno? E per gli ausili acquistati privatamente dalle famiglie, come si può evitare che restino inutilizzati in un garage o in uno sgabuzzino?

Queste riflessioni ci hanno portato a creare un sistema che favorisca il riutilizzo e la condivisione. Non solo una risorsa per chi necessita di determinati presidi, ma anche un modello virtuoso di sostenibilità e solidarietà. Così nasce questa semplice piattaforma aperta anche ai comuni limitrofi alla Repubblica, accessibile a chiunque voglia cedere o ricevere, garantendo a questi strumenti una nuova vita e un utilizzo più efficiente.

Attraverso il Mercatino è possibile proporre ausili e dispositivi ortopedici, sanitari e tecnologici di ogni tipo, strumenti essenziali per migliorare la qualità della vita delle persone, bambini e adulti, con disabilità. Per chi ha difficoltà nel trasporto, Attiva-Mente mette a disposizione un servizio di ritiro e consegna con il proprio pulmino attrezzato.

È possibile anche il noleggio per un periodo limitato, offrendo una soluzione più pratica per chi ha esigenze temporanee.

Ridurre gli sprechi e rivalorizzare le risorse è il principio dell’economia circolare, con il vantaggio di rendere un ausilio, che per qualcuno non è più necessario, un aiuto prezioso per un’altra persona.

Per i soci è disponibile anche un servizio di supporto tecnico per il ricondizionamento, la manutenzione e l’adattamento degli ausili, così da renderli perfettamente utilizzabili da chi ne ha bisogno.

Oltre a favorire il riutilizzo degli ausili, il Mercatino dell’Autonomia e della Solidarietà punta a offrire maggiore chiarezza sul sistema di fornitura degli ausili e presidi medico-ortopedici a San Marino. Per questo, Attiva-Mente, in collaborazione con alcuni uffici dell’ISS, ha predisposto una pagina dedicata alle normative di riferimento, fornendo a tutti uno strumento chiaro per conoscere i propri diritti e le modalità attualmente vigenti per la fornitura degli ausili.

Parallelamente al mercatino, abbiamo previsto un Fondo Opportunità per supportare chi non può permettersi l’acquisto di un ausilio essenziale. Il fondo è finanziato attraverso le donazioni in denaro (facoltative) raccolte nel mercatino per ogni scambio andato a buon fine, garantendo un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà economiche.

Si può contribuire al progetto in diversi modi:

-Mettendo a disposizione un ausilio per chi ne ha bisogno.

-Consultando il mercatino per trovare un ausilio utile in modo facile.

-Sostenendo il Fondo Opportunità con una donazione, per aiutare chi è in difficoltà.

Per maggiori informazioni sul Mercatino dell’Autonomia e della Solidarietà e consultare le normative, è possibile visitare la pagina https://www.attiva-mente.info/mercatino-dell-autonomia-e-della-solidarieta sul sito di Attiva-Mente.