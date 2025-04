ATTIVAMENTE SAN MARINO. Tuttavia…che Spettacolo! PROGRAMMA

Giovedì 12 settembre

Ore 12.30, presso Ospedale di Stato – Conferenza Stampa

Ore 15.00 , presso Spiaggia Lido San Giuliano

Mototerapia con le moto d’acqua di AQUABIKE SAN MARINO

Ore 21.00 , presso Sala Montelupo di Domagnano

Serata di approfondimento sul tema della violenza di genere, in particolare sulle donne con disabilità.

A cura della Commissione sammarinese per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità CSD ONU e dell’Authority Pari Opportunità di San Marino

—

Venerdì 13 settembre

Ore 11.00, presso Palazzo Pubblico, San Marino Città

Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti

Ore 14.00, presso Ospedale di Stato

Mototerapia con Sorrisi e Motori ASD e Motoclub Artiglio ASD

Ore 15.30, presso Colore del Grano,

Mototerapia con Sorrisi e Motori ASD e Motoclub Artiglio ASD

Ore 16.30, presso Palestra Multieventi

Partita dimostrativa di Boccia Paralimpica

Ore 18.00, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

“Amici Rapaci” – Spettacolo e attività didattica (1° parte) a cura della Falconeria Bergamotti

Ore 19.30, presso l’Area Food

Cena

Ore 20.45, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

“Amici Rapaci” – Spettacolo e attività didattica (2° parte) a cura della Falconeria Bergamotti

Ore 21.15, presso Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Spettacolo Musicale Citrosodine

—

Sabato 14 settembre

– nei pressi del Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle (prevista la visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti, orario da confermare)

Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 – Allestimento e apertura Volontariato in Fiera, mostra dell’associazionismo sammarinese e non, con finalità sociali, solidaristiche e senza scopo di lucro. Saranno presenti con un proprio Stand: Associazione Sammarinese Sordi, Aquabike, USTAL, VIP Viviamo in Positivo, Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ASSM, AGEOP Ricerca Odv, Confederazione Sammarinese del Lavoro CSDL, Attiva-Mente, Associazione Il Melograno, San Marino for the Children, Fondazione Centro Anch’io, Lettori con la valigia, Associazione Pompieri Senza Frontiere – Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Sammarinesi Sangue e Organi AVSSO, Carità senza Confini, Vo.Ci. nei Castelli, Protezione Civile San Marino – IO NON RISCHIO.

Ore 09.00 – Inizio attività di Mototerapia con Sorrisi e Motori ASD, e Motoclub Artiglio ASD, Kart Terapia per tutti con la Wheelchair Karting ASD, ed anche minimoto, quad, macchine da rally, voli in aereo, mongolfiera e tanto altro.

Ore 10.50 – Saluto di benvenuto da parte degli organizzatori e delle Autorità

Ore 11.00 – Presentazione Truck sociale del Biscottificio Frolla di Osimo

Ore 11.15 – Momento VIP Viviamo in Positivo

Ore 11.30 – “Amici Rapaci” – Spettacolo e attività didattica a cura della Falconeria Bergamotti

Ore 12.30 – Simulazione di ricerca persone con l’Ass. Pompieri Senza Frontiere – Unità Cinofile da Soccorso

Ore 13.00 – Pranzo presso l’Area Food



Ore 14.00 – Raccontami un pò della tua associazione

Ore 14.30 – Puntata speciale live di “Radio Tutti”

Ore 15.15 – Ripresa delle attività



Ore 17.15 – Momento VIP Viviamo in Positivo

Ore 17.30 – Tavola Rotonda sul Volontariato “Il valore del prendersi a cuore l’interesse comune: esperienze, prospettive e metodo“

Ore 19.30 – Cena presso l’Area Food



Ore 21.00 – Un abbraccio alla Sorrisi e Motori ASD e e Motoclub Artiglio ASD

Ore 21.15 – Concerto Sergio Casabianca e le Gocce in collaborazione con San Marino for the Children (in caso di pioggia il Concerto si svolgerà presso la Sala Polivalente di Serravalle)

—

Domenica 15 settembre

– nei pressi del Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle

Ore 10.00 – Inizio attività con i Kart inclusivi della Wheelchair Karting ASD, Ape Cross con Luca Cecchetti e Davide Carattoni con il suo “Gipper”. E poi ancora, minimoto, macchine da rally, voli in aereo, mongolfiera e tanto altro.



Ore 10.30 – Presentazione ed esibizione di Michele Oberburger, pilota moto Trial con autismo



Ore 11.00 – “Amici Rapaci” – Spettacolo e attività didattica a cura della Falconeria Bergamotti

Ore 12.00 – Riflessioni e dibattito sul ruolo del volontariato nell’inclusione lavorativa

Ore 13.00, presso l’Area Food

Pranzo

Ore 14.30 – Spettacolo Magica Gilly

Ore 15.00 Ripresa attività

Ore 15.00 presso Palestra Casadei

Partita amichevole di Basket in Carrozzina tra due formazioni militanti nel Campionato italiano a cura di Riviera Basket Rimini



Ore 17.00 – “Amici Rapaci” – Spettacolo e attività didattica a cura della Falconeria Bergamotti

Ore 18.00 Momento a ricordo di

Maurizio Taddei



Ore 18.30 Chiusura Manifestazione.



Ingresso al Villaggio Moto-Solidale a offerta libera.

Per provare le attività all’interno ritirare il bracciale (costo 5 € valido una giornata), rilasciato previa sottoscrizione della liberatoria per lo scarico di responsabilità all’Info Point. Attività gratuite per le persone con disabilità. L’intero ricavato andrà in favore di:

– San Marino for the Children, organizzazione indipendente che ha per scopo principale la promozione e la tutela dei diritti dei minori a San Marino ed in ogni parte del mondo.

– Authority Pari Opportunità di San Marino, Organismo istituzionale sammarinese dedicato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne in ogni sua forma.

– ASD Riviera Basket Rimini, squadra di pallacanestro in carrozzina che oltre a partecipare ai campionati italiani, è coinvolti in momenti sportivi, a scopo sociale e collabora con istituzioni e enti pubblici e privati. Collabora con oltre 15 comprensori scolastici tra Rimini, Savignano, Cesena e Cattolica.

– Educaid, opera in diversi Paesi costruendo relazioni d’aiuto in campo socio-educativo, potenziando e rinforzando le capacità di risposta dei diversi sistemi educativi ai bisogni di tutti i bambini con particolare attenzione ai più deboli, agli esclusi perché disabili, o sofferenti per la presenza di un conflitto nel loro Paese.

– Laboratorio Ceramica Barbò, dove ogni fase è eseguita da artigiani che si sono formati presso la Cooperativa Il Libeccio Ceramiche e che ora lavorano per la Cooperativa Sociale InVolo, organizzazione senza scopo di lucro, che si occupa di inclusione lavorativa, realizzando progetti e attività nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

– Sorridolibero, non solo spettacoli e concerti, è anche e soprattutto impegno sociale, un Circolo Anziani, una presenza attiva che si prende cura delle persone fragili, che mantiene vive le tradizioni per donarle ai più giovani. i fondi andranno a sostenere il Progetto “Nessuno resta solo”.

N.B.

*Da venerdì sera a domenica pomeriggio sarà presente lo Stand gastronomico di Giorgio e Valeriano.

**Nelle giornate di sabato e domenica sarà attivo il Taxi Rally gestito dalla Scuderia San Marino (per chi vorrà provare l’adrenalina di salire su un’auto da rally, una navetta vi aspetterà nei pressi del nostro Info Point, per accompagnarvi al vicino circuito, allestito in totale sicurezza, in Via dei Cerri, nella vicina zona della Ciarulla), ospite d’eccezione Michele Colcera, Campione italiano Drift con disabilità. Sarà con noi anche la JMX scuola CROSS di Asti e gli Istruttori di guida della Federazione Motoristica Italiana, che accompagneranno i bambini su moto elettriche ufficiali KTM Italia. Per fare divertire i più piccoli non mancheranno le auto elettriche rigenerate dal Centro del Riuso.

“…e questo è quanto”, direbbe Mauri!