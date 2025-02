Attivamente San Marino. Una petizione per il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza

Chiediamo che la Repubblica di San Marino riconosca il 29 ottobre quale Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno.

Proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/77/317 del 2023, la Giornata Internazionale della Cura e del Sostegno, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul valore di questo lavoro, riconoscendolo come pilastro di una società inclusiva, equa e solidale.

Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo cruciale di chi si prende cura delle persone bisognose di assistenza, sia in ambito familiare che professionale. Un impegno essenziale per il benessere collettivo e la coesione sociale.

Le persone affette da patologie gravi o condizioni croniche, ad esempio, necessitano di un’assistenza continua, ma la carenza di servizi domiciliari e i costi elevati pesano sulle famiglie, rendendo difficile garantire un supporto adeguato. È necessario rafforzare il sistema sociosanitario pubblico, assicurando assistenza domiciliare e strutture adeguate a evitare che chi è in difficoltà venga lasciato solo.

I caregiver familiari svolgono un ruolo essenziale, spesso senza alcun riconoscimento o sostegno, con conseguenze negative sulla loro salute e qualità della vita. Parallelamente, l’aumento della domanda di assistenti domiciliari (badanti) richiede una regolamentazione del settore privato, garantendo diritti e tutele sia ai lavoratori che alle famiglie.

Per quanto riguarda le persone con disabilità non autosufficienti, che nella stragrande maggioranza dei casi non sono malate, il diritto all’autodeterminazione è un aspetto cruciale. Senza l’assistenza personale autogestita non possono vivere in autonomia. Questo strumento, riconosciuto a livello internazionale, consente di avere il controllo autonomo della propria vita, scegliere e dirigere il proprio assistente, evitando la dipendenza esclusiva da familiari o istituzioni. Il progressivo invecchiamento della popolazione, infine, rende sempre più urgente un sistema di assistenza che garantisca supporti adeguati e dignitosi, evitando che le persone anziane e le loro famiglie restino senza risorse o aiuti.

E’ fondamentale, pertanto, uno studio di fattibilità economica, con investimenti nei servizi di cura pubblici, incentivi per quelli privati, e maggiori strategie di controllo, al fine di garantirne accessibilità, qualità e sostenibilità a lungo termine. È importantissimo, inoltre, promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità collettiva attraverso iniziative educative, incontri e campagne di sensibilizzazione per la valorizzazione del lavoro di cura e assistenza. L’Istanza d’Arengo, mira proprio a questo e propone il riconoscimento della Giornata Internazionale della Cura e del Sostegno come Giornata Nazionale, sollecitando iniziative istituzionali e campagne di sensibilizzazione per garantire accessibilità, qualità e continuità nel tempo.

Questa celebrazione contribuirà inoltre al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare:

• Obiettivo 3 (Salute e benessere)

• Obiettivo 5 (Uguaglianza di genere)

• Obiettivo 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica)