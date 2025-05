Attività svolte nel 2023, il bilancio della Polizia Stradale di Forlì-Cesena: 300 le patenti di guida ritirate

La Polizia Stradale di Forlì-Cesena fa un resoconto delle attività svolte nel 2023.

Nell’anno appena concluso, le pattuglie hanno presidiato strade e autostrade della Provincia, controllando 29.471 persone (rispetto alle 26.638 dell’anno precedente) e contestato 10.446 infrazioni (208 in più rispetto al 2022). Le violazioni rilevate per eccesso di velocità sono state 914 (rispetto alle 610 del 2022). Sono state ritirate 300 patenti di guida e 359 carte di circolazione (rispetto alle 291 e 238 dell’anno precedente). Inoltre, sono stati decurtati 15.919 punti patente (rispetto ai 15.497 dell’anno precedente). I soccorsi a conducenti in difficoltà sono passati da 1.726 nel 2022 a 2.046 nell’anno appena concluso.

I conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 13.940, di cui 145 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 14. Il numero complessivo di incidenti rilevati dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì è invece diminuito da 887 a 826 rispetto al 2022. Gli incidenti mortali sono stati 7 (rispetto ai 10 del 2022), con 7 vittime rispetto alle 11 del 2022. Inoltre, gli incidenti con feriti sono diminuiti del 3,9%, passando da 203 a 182, con un totale di 288 feriti (18,6% in meno rispetto al 2022, in cui c’erano stati 354 feriti). Sono continuate anche le verifiche mirate sul trasporto professionale, con agenti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che hanno controllato l’efficienza dei mezzi pesanti in circolazione. All’interno dei centri di revisione della Motorizzazione, sono stati controllati oltre 60 veicoli pesanti, riscontrando 288 infrazioni per guasti e malfunzionamenti vari, che costituiscono un grave pericolo per la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Nel corso dell’anno, sono stati controllati 49 esercizi pubblici, tra cui 15 autofficine, 13 autorivendite, 6 autoscuole, 11 agenzie di pratiche automobilistiche e 1 autodemolizioni. Sono state rilevate 15 infrazioni amministrative e penali.

Anche nel campo della prevenzione, la Polizia Stradale è costantemente impegnata in iniziative di sensibilizzazione volte ad aumentare la consapevolezza del pericolo sulle strade a causa di comportamenti scorretti o imprudenti.

Infatti, la prevenzione è il modo principale per contrastare gli incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte per i giovani fino a 30 anni. Questa prevenzione non si limita a un’azione di controllo, ma mira anche a modificare i comportamenti dei conducenti.

Per questo motivo, la Polizia Stradale di Forlì-Cesena è coinvolta in progetti di sensibilizzazione come Icaro, Biciscuola, Guida e basta, Vacanze sicure, Incroci, i Safety days organizzati dal network ROADPOL, oltre ad essere impegnata in numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Mezzi speciali come il Camper e il Pullman Azzurro vengono utilizzati per promuovere la cultura della legalità. Complessivamente, sono stati più di 1.500 i ragazzi che la Polizia Stradale ha incontrato nel corso dei numerosi interventi di educazione stradale, coinvolgendoli in attività educative sempre nuove ed efficaci.